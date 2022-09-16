"Политика выкручивания рук": В ГД оценили возможное введение санкций США за применение системы "Мир"

Возможное введение санкций Минфина США за использование российской платёжной системы "Мир" за пределами РФ не так болезненно, как другие ограничения. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Государственной думы Олег Морозов.

"Это продолжение давления на Россию. Это, может быть, с точки зрения экономических последствий не так болезненно, как другие санкции, но тем не менее это в ряду санкционного давления. <...> Это политика выкручивания рук", — отметил он.

Парламентарий добавил, что подобные ограничения могут распространиться на те страны, которые готовы использовать систему "Мир". Морозов назвал такое решение продолжением санкционной войны. По его мнению, сейчас многое зависит от позиции тех стран, которые готовы продолжать партнёрство с Россией. Депутат также обратил внимание, что наши туристы — это очень важный элемент для экономики этих государств. А "отказ" от путешественников и сокращение визовых программ имеют значение в вопросе сотрудничества европейских стран с Москвой, подчеркнул Морозов.

Из-за этих обстоятельств "просто запрета" не будет, считает депутат. По его мнению, те страны, которые собираются ввести санкции, будут искать возможность реализовать свои проекты другим способом. Несмотря на ограничения, зона применения карт системы "Мир" будет расширяться, заключил парламентарий.