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16 сентября, 09:53

Познера госпитализировали с коронавирусом в Москве

Mash: В Москве с коронавирусом госпитализировали Владимира Познера

Журналиста Владимира Познера экстренно госпитализировали в Москве в состоянии средней тяжести. По данным телеграм-канала Mash, у него подтверждённый коронавирус.

Со вчерашнего дня у журналиста были кашель, головная боль и общая слабость. Температура при этом повышалась до 37,2 градуса. Когда симптомы ухудшились, Познер вызвал скорую. Сделанный тест показал положительный результат, и тогда журналиста решили забрать в больницу. На фоне гипертонической болезни с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

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Wikipedia / Dmitry Rozhkov

Артур Лапсаков

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