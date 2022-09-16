Познера госпитализировали с коронавирусом в Москве

Журналиста Владимира Познера экстренно госпитализировали в Москве в состоянии средней тяжести. По данным телеграм-канала Mash , у него подтверждённый коронавирус.

Со вчерашнего дня у журналиста были кашель, головная боль и общая слабость. Температура при этом повышалась до 37,2 градуса. Когда симптомы ухудшились, Познер вызвал скорую. Сделанный тест показал положительный результат, и тогда журналиста решили забрать в больницу. На фоне гипертонической болезни с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений врачи оценивают его состояние как средней тяжести.