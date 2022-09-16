Генпрокурор ЛНР погиб в результате взрыва в Луганске
"Интерфакс": Генпрокурор ЛНР погиб в результате взрыва в здании ведомства
Сергей Горенко. Обложка © Сайт Генпрокуратуры ЛНР
Генеральный прокурор Луганской Народной Республики Сергей Горенко получил ранения в результате взрыва в здании ведомства. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы Луганска.
"По предварительным данным, генпрокурор ЛНР Сергей Горенко скончался от полученных ранений в результате взрыва в его кабинете", — приводит агентство слова собеседника.
Однако более детальной информацией источник не располагает. Официального подтверждения пока нет. При этом, по некоторым данным, погибла и заместитель генпрокурора.
Напомним, взрыв в здании Генпрокуратуры ЛНР в Луганске прогремел днём 16 сентября. Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, на месте работают аварийные и спасательные службы. Район оцеплен.