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16 сентября, 10:12

Генпрокурор ЛНР погиб в результате взрыва в Луганске

"Интерфакс": Генпрокурор ЛНР погиб в результате взрыва в здании ведомства

<p>Сергей Горенко. Обложка © <a href="http://gplnr.su/novosti-i-sobytiya/7173-pozdravlenie-generalnogo-prokurora-lnr-gorenko-ss-s-dnem-sotrudnika-organov-sledstvija-luganskoj-narodnoj-respubliki.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> Генпрокуратуры ЛНР</p>

Сергей Горенко. Обложка © Сайт Генпрокуратуры ЛНР

Генеральный прокурор Луганской Народной Республики Сергей Горенко получил ранения в результате взрыва в здании ведомства. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы Луганска.

"По предварительным данным, генпрокурор ЛНР Сергей Горенко скончался от полученных ранений в результате взрыва в его кабинете", — приводит агентство слова собеседника.

Однако более детальной информацией источник не располагает. Официального подтверждения пока нет. При этом, по некоторым данным, погибла и заместитель генпрокурора.

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Напомним, взрыв в здании Генпрокуратуры ЛНР в Луганске прогремел днём 16 сентября. Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, на месте работают аварийные и спасательные службы. Район оцеплен.

Артур Лапсаков

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