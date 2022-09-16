Глава МОК озвучит вариант возвращения российских спортсменов на международные старты
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в ходе выступления на открытии конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) озвучил вариант возвращения российских спортсменов к участию в международных турнирах. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.
"Конгресс начался с видеообращения главы МОК Томаса Баха. Оно оставило двойственное впечатление: говоря о российских и белорусских спортсменах, он не сказал напрямую, что их следует отстранять. Даже озвучил вариант их допуска к международным стартам без национальной айдентики", — рассказал Аверьянов.
В то же время Бах в очередной раз заметил, что время снимать санкции с российских спортсменов ещё не пришло, однако спорт и МОК могут стать примером для других организаций в вопросе объединения мира.
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Ранее Лайф сообщал, что в конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске. Впоследствии Бах регулярно высказывался за продление санкций против наших спортсменов и их дальнейший недопуск на международные турниры.
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