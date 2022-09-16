Глава МОК озвучит вариант возвращения российских спортсменов на международные старты

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в ходе выступления на открытии конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) озвучил вариант возвращения российских спортсменов к участию в международных турнирах. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.

"Конгресс начался с видеообращения главы МОК Томаса Баха. Оно оставило двойственное впечатление: говоря о российских и белорусских спортсменах, он не сказал напрямую, что их следует отстранять. Даже озвучил вариант их допуска к международным стартам без национальной айдентики", — рассказал Аверьянов.