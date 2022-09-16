Члены Администрации Херсонской области не пострадали в результате ракетного удара ВСУ

Жертв среди членов Администрации Херсонской области в результате украинского ракетного удара нет. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации.

"Большинство жертв ракетного удара — это мирные жители, проходившие мимо. Обращаем внимание — в здании администрации военных не было, только гражданский персонал", — сказано в записи.

Сотрудники администрации, по данным пресс-службы, проявили в момент атаки настоящую отвагу и решимость в действиях. Врио главы администрации Сергей Елисеев руководил эвакуаций и вышел из здания в числе последних. Также там добавили, что профессионально сработали все оперативно пришедшие на помощь городские службы и мимо проходившие граждане.

Ракетный удар в администрации считают спланированным террористическим актом, ответственность за который несёт военно-политическое руководство Украины.