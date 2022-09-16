Шольц намекнул на пересмотр границ Германии и Польши после требований о репарациях

Канцлер ФРГ Олаф Шольц намекнул на пересмотр границ между Германией и Польшей. Об этом сообщил польский портал Niezalezna.pl.

Глядя на экс-премьера республики Дональда Туска, он отметил важность соглашений, которые были заключены бывшим канцлером Германии в 1969–1974 годах Вилли Брандтом о том, что граница между ФРГ и Польшей установлена навсегда после сотен лет истории.

"Мне не хотелось бы, чтобы некоторые люди рылись в книгах по истории, чтобы ввести ревизионистские изменения границ", — подчеркнул Шольц.