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16 сентября, 10:19

Шольц намекнул на пересмотр границ Германии и Польши после требований о репарациях

Канцлер ФРГ Олаф Шольц намекнул на пересмотр границ между Германией и Польшей. Об этом сообщил польский портал Niezalezna.pl.

Глядя на экс-премьера республики Дональда Туска, он отметил важность соглашений, которые были заключены бывшим канцлером Германии в 1969–1974 годах Вилли Брандтом о том, что граница между ФРГ и Польшей установлена навсегда после сотен лет истории.

"Мне не хотелось бы, чтобы некоторые люди рылись в книгах по истории, чтобы ввести ревизионистские изменения границ", — подчеркнул Шольц.

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Ранее Сейм Польши принял резолюцию с требованием выплаты от ФРГ репараций за Вторую мировую. В документе говорится, что "Польская Республика никогда не получала компенсации за многочисленные человеческие и материальные потери, причинённые немецким государством".

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

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