Шольц намекнул на пересмотр границ Германии и Польши после требований о репарациях
Канцлер ФРГ Олаф Шольц намекнул на пересмотр границ между Германией и Польшей. Об этом сообщил польский портал Niezalezna.pl.
Глядя на экс-премьера республики Дональда Туска, он отметил важность соглашений, которые были заключены бывшим канцлером Германии в 1969–1974 годах Вилли Брандтом о том, что граница между ФРГ и Польшей установлена навсегда после сотен лет истории.
"Мне не хотелось бы, чтобы некоторые люди рылись в книгах по истории, чтобы ввести ревизионистские изменения границ", — подчеркнул Шольц.
Ранее Сейм Польши принял резолюцию с требованием выплаты от ФРГ репараций за Вторую мировую. В документе говорится, что "Польская Республика никогда не получала компенсации за многочисленные человеческие и материальные потери, причинённые немецким государством".
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