По пути Абрамовича: Ещё один бизнесмен из России решил продать английский клуб

По информации источника, бизнесмен может продать клуб владельцу клуба НХЛ "Вегас Голден Найтс", американскому предпринимателю Биллу Фоули. Стоит отметить, что Дёмин является единственным акционером клуба и не подпадал под санкции Великобритании. Добавим, что "Борнмут" занимает 13-е место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).

Ранее Лайф сообщал, что Роман Абрамович в конце мая продал "Челси" группе американских бизнесменов во главе с Тоддом Боэли за 4,25 миллиарда фунтов стерлингов. Он принял решение расстаться с клубом после того, как Правительство Великобритании заморозило все активы россиянина в стране.