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16 сентября, 10:30

IBU продлил отстранение российских биатлонистов от международных турниров

Международный союз биатлонистов (IBU) продлил отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах под своей эгидой. Соответствующее решение было принято в ходе заседания конгресса организации в Зальцбурге.

Соответствующее решение Международный союз биатлонистов принял до особого распоряжения. Стоит отметить, что в ходе заседания конгресса за продление отстранения выступили 39 национальных федераций, тогда как против лишь две.

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Напомним, в марте Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил членство в организации Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона.

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Getty Images / Michel Cottin

Шамиль Гаджиев

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