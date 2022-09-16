IBU продлил отстранение российских биатлонистов от международных турниров

Международный союз биатлонистов (IBU) продлил отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах под своей эгидой. Соответствующее решение было принято в ходе заседания конгресса организации в Зальцбурге.

Соответствующее решение Международный союз биатлонистов принял до особого распоряжения. Стоит отметить, что в ходе заседания конгресса за продление отстранения выступили 39 национальных федераций, тогда как против лишь две.