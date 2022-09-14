С 14 сентября появится новый фактор влияния на рубль: Куда направится курс валют на следующей неделе В ближайшие дни появятся несколько факторов, которые заметно повлияют на рубль. Как меняется прогноз курса доллара и евро на следующую неделю? 13 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

Каких новостей ждут на валютном рынке

С 12 сентября Московская биржа разрешила совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из дружественных стран. Им будут также доступны сделки репо/репо с центральным контрагентом с акциями и облигациями. Клиенты-нерезиденты, которые связаны с недружественными государствами и находятся под контролем российских юридических или физических лиц, смогут совершать операции с ценными бумагами. Правда, им будут недоступны акции стратегических предприятий России и их дочерних обществ, пользователей недр и российских банков, а также компаний ТЭК. Были прогнозы, что на фоне этих новостей может опуститься курс рубля. Тем не менее этого не произошло.

Рубль с начала августа находится в узком диапазоне колебаний. Это говорит о том, что баланс спроса и предложения на иностранную валюту достигнут. Таким образом обеспечивается равновесный курс рубля. Но его уровень слишком высокий с точки зрения доходов госбюджета и экспортёров. Поэтому ожидается, что в скором времени возобновится покупка иностранной валюты в рамках нового бюджетного правила. Такое мнение высказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

— Пока этого не произошло, курс, скорее всего, останется недалеко от 60 рублей в паре с долларом, плюс-минус два рубля. Подтолкнуть котировки иностранной валюты вверх способно постепенное появление на рынке нерезидентов из дружественных стран, часть которых может продавать рублёвые активы и переводить вырученные средства в иностранную валюту. Они не могли все одномоментно появиться в понедельник, поскольку должны пройти соответствующую процедуру идентификации. Таким образом подтверждается принадлежность к категории инвесторов, получивших доступ на российский рынок. Евро на мировом рынке торгуется примерно около паритета с долларом, так что отдельно прогнозировать его курс у нас нет смысла, — добавил Дмитрий Бабин.

В центре внимания участников рынка находятся два события: отчёт по инфляции в США (13 сентября) и заседание Центробанка России (16 сентября). Снижение инфляции в США ослабит доллар и увеличит аппетит к риску. Для рубля это хорошо. От Центробанка ожидается снижение ставки на 0,5% годовых. Ослабление денежно-кредитной политики для рубля — это негативный фактор. Если ЦБ замедлит темпы снижения ставки, то влияние на рынок будет ограниченное. Такой прогноз сделал финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов.

Каким будет курс рубля на следующей неделе

Фото © Shutterstock

Владислав Антонов отметил, что импорт восстанавливается медленно. Дисбаланс между спросом и предложением продолжает оказывать положительное влияние на рубль. С 14 сентября начинается налоговый период, который должен поддержать рубль. Торговые объёмы по доллару и евро снизились, поэтому предложение валюты от экспортёров для налоговых выплат может опустить курсы ниже 60 рублей. Спред между парами доллар / рубль и евро / рубль составляет 80 копеек, поэтому уровень 60 рублей один на две пары. До конца сентября возможны колебания в диапазоне 58–65 рублей.

— Для российской валюты по-прежнему важны нефтяные цены, которые пока находятся в сравнительно стабильном состоянии, хотя и снизились до 92–95 долларов за баррель. Скорее всего, такая же динамика будет наблюдаться и на следующей неделе, что сильно на курс не повлияет. Снижение ставки ЦБ РФ может ненадолго оказать давление на рубль, но выше 61 рубля за единицу ни доллар, ни евро не вырастут. Причем это будет носить кратковременный характер, — считает руководитель аналитического департамента компании AMarkets Артём Деев.

Однако, по его мнению, если правительство страны примет окончательное решение по применению нового бюджетного правила, если Минфин начнёт валютные интервенции, это способно опустить курс рубля до отметок 63 рубля за доллар и евро. Пока ведомство, которое обещало начать применять новый инструмент уже в сентябре, свои намерения не подтвердило. В таких условиях сохраняется тенденция на стабильность курса вплоть до последней декады месяца. К этому времени рубль может снова перейти к укреплению, а доллар — снова снизиться до отметок 58–59 рублей за единицу.

— Продолжающаяся дефляция в стране и по-прежнему низкие объёмы импорта вместе с действующими запретами на покупку наличной валюты будут факторами поддержки рубля. Можно ожидать определённой стабильности. В пятницу, 16 сентября, Центральный банк может принять решение о новом понижении ключевой ставки — динамика цен и низкий потребительский спрос на товары и услуги это позволяют. Ставка может быть снижена до отметки 7–7,5%. Обычно понижение ставки становится кратковременным фактором давления для национальной валюты, которая в начале следующей недели отыграет это решение. Возможен рост курса доллара и евро до уровня 61–62 рубля за единицу. Однако позже рубль, скорее всего, вернётся к отметке 60 рублей за доллар, — считает частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

Налоговый период стартует 14 сентября с налога на прибыль организаций, а его пик придётся только на 26 сентября, когда будут выплачиваться НДПИ. И всё это время российские компании будут продавать часть валютной выручки, покупая рубли и поддерживая курс национальной валюты. На это обратил внимание аналитик компании TeleTrade Алексей Фёдоров.

Помимо внутренней налоговой истории участники торгов на следующей неделе будут внимательно следить за итогами заседания ФРС, которые объявят в следующую среду, в 21:00 мск. Во многом именно от позиции и действий американского финансового регулятора будут зависеть настроения инвесторов на внешних рынках.

Алексей Фёдоров считает, что если ФРС сохранит жёсткость, повысив учетную ставку ещё на 0,75 п.п., то это может спровоцировать распродажи в группе рисковых активов во второй половине следующей недели. Тогда с 26 сентября, когда поддержка рубля от налогового периода уйдёт, можно будет ожидать не только возобновления давления на курс российской валюты, но и его усиление, которое уже в октябре может перерасти в более масштабный тренд ослабления.

— Курс рубля к доллару последние полтора месяца показывает удивительную стойкость на фоне волатильности внешней и внутренней сред. С конца июля пара упорно держится в узком диапазоне при непрерывно снижающихся объёмах. При этом, учитывая реальность риска блокировки счетов в долларах, сложно оценить возможности поддерживать стабильность курса в течение длительного периода. Безусловно, валютные ограничения сдерживают интерес к удержанию долларов, однако и со стороны предложения на горизонте ожидаются шоки в виде снижения физических объёмов экспорта. Всё это при прочих равных может создавать предпосылки для ослабления рубля, — полагает старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков.

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Авторы Нина Важдаева