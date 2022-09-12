С 1 октября вырастет зарплата: Кто станет получать больше и на сколько Региональные власти начали объявлять о размере повышения зарплаты бюджетникам с 1 октября. В некоторых сферах оклады повысят и в частных компаниях. Кого ждёт прибавка и сколько она составит? 11 сентября, 21:40 Обложка © Shutterstock

С 1 октября планируется проиндексировать заработную плату тех категорий госслужащих, которые не попали в списки из майских указов. В частности, гражданских служащих МЧС, сотрудников Роспотребнадзора, Росстандарта и других учреждений социальной сферы. Также под октябрьскую индексацию подпадают довольствия военнослужащих и силовиков. Об этом рассказал первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. Остальные профессиональные группы ожидают индексации с начала января 2023 года. Это будет как раз касаться всех категорий, обозначенных в майских указах.

— Уровень индексации определяется из чёткого расчёта уровня инфляции. Главной целью прибавки является как раз сохранение уровня доходов населения, то есть компенсация инфляционных потерь, — отметил Павел Сигал.

На региональном уровне уже начали сообщать о конкретных размерах прибавки к зарплате бюджетников. В целом они колеблются от 4 до 6%. Так, с 1 октября 2022 года заработная плата работников региональных учреждений бюджетной сферы Владимирской области вырастет на 6,1%. Глава региона уже подписал соответствующее распоряжение. Кстати, органам местного самоуправления рекомендовали принять аналогичные меры и для увеличения оплаты труда работников муниципальных учреждений. Дополнительные деньги на эти цели муниципалитеты получат из областного бюджета.

— Таким образом, зарплату повысят работникам образовательных учреждений, сферы здравоохранения, культуры, социального обеспечения, а также лесного и сельского хозяйства. Распоряжение не распространяется на государственных и муниципальных служащих, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

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С 1 октября 2022 года на 4% вырастут должностные оклады и ставки зарплаты всех работников государственных учреждений Ростовской области. Это затронет более 51 тысячи работников 460 учреждений бюджетной сферы, а также обслуживающего и технического персонала государственных органов региона. Индексация зарплаты проходит в соответствии с областным законом об областном бюджете.

На такую же величину увеличат зарплату бюджетникам в Брянской и Архангельской областях. Как следует из постановления Правительства Архангельской области, также увеличены минимальные размеры окладов по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих. Соответственно, минимальный размер оклада по должностям и профессиям первого уровня составит 3579 рублей, тогда как по должностям четвёртого уровня — 8691 рубль.

Дополнительную прибавку получат и бюджетники Воронежской области. Им повысят зарплату на 9%. Прибавка затронет водителей, дворников, уборщиков, грузчиков, тренеров, специалистов дополнительного образования и организации отдыха детей, работников централизованных бухгалтерий, культуры, муниципальных учреждений в сфере информационных технологий.

Кроме того, зарплата вырастет у работников сферы образования: учителей, воспитателей, школьных психологов, библиотекарей. И это далеко не полный перечень специалистов, которых касается индексация. В конечном итоге за год их зарплата вырастет на 15%. В региональном правительстве отметили, что, например, средняя зарплата работников культуры к концу 2022 года составит 36 600 рублей.

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— Повышение зарплаты анонсируют и частные компании. Правда, здесь решение о прибавке принимает непосредственное руководство фирмы. В то же время сейчас остро не хватает специалистов в определённых областях. Им работодатели готовы прибавить зарплату ещё на стадии собеседования. Точнее, хорошие специалисты могут ставить свои условия, — рассказала Елена Кузнецова.

Появляются и новые профессии. Среди них — специалист по параллельному импорту или мультимодальным перевозкам. Зарплата в этих сферах начинается примерно от 100 000. Большим плюсом при поиске работы в сфере продаж и логистики сейчас является знание китайского языка. Таким специалистам готовы платить более 200 000.

Сейчас в связи с активным строительством логистических центров высок спрос на строителей. Эксперты прогнозируют рост популярности специалистов по продажам, а также тех, кто связан с арабским, индийским и китайским рынками. Хорошие возможности для развития есть в компаниях, которые ориентированы на Восток. Неплохо идут дела у бизнеса, который быстрее адаптируется под быстро меняющиеся условия.

Фото © Shutterstock Ожидаете ли вы прибавку к зарплате? 0 Да, нам делают прибавку ежегодно Нет, зарплата останется прежней

Авторы Нина Важдаева