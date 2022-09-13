Начали снижаться цены на мебель и декор: На чём теперь можно сэкономить, а какие покупки лучше отложить Продавцы мебели зафиксировали новый тренд. На ряд позиций началось снижение цен. Какие товары дешевеют, а какие продолжат дорожать и какие нюансы нужно учесть, чтобы сэкономить на обстановке квартиры? 12 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

Мебельный рынок сильно пострадал из-за кризиса. Многие клиенты отложили обустройство интерьеров до лучших времён. Даже те, кто планировал покупку мебели, заняли выжидательную позицию. Продавцы отметили, что в сентябре отложенный спрос наконец-то начал реализовываться. Отчасти это связано с тем, что мебель стала дешеветь. Конечно, не по всем позициям, но по ряду категорий цены стали снижаться и товары стали более доступными покупателям.

— Мы работаем в сегменте ИЖС, где работе с интерьерными решениями всегда уделяется большое внимание. Действительно, мы можем говорить о снижении цен на мебель и декор от отечественных компаний. Особенно на те товары, где минимально задействованы импортные комплектующие. Например, древесина, как и другой "общестрой", сейчас дешевеет. Падают в цене и металлы, из которых делают в том числе лестницы, декоративные элементы и многое другое. Но для производства мебели требуются также и лакокрасочные материалы. Среди отечественных производителей качественной "химии" пока не наблюдается. Только для эконом-объектов, — рассказал владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

По его словам, если говорить о тренде снижения цен, то он соответствует сегменту "народных" домов, то есть бюджетного класса. Здесь потребитель менее требователен к вопросу "элитарности" изделия. Проще говоря, сэкономить на мебели и декоре можно, если выбирать товары отечественного производителя.

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Максим Лазовский рекомендует искать небольшие производства, которые делают мебель из цельного массива. В таком случае можно найти и акционные варианты с большими скидками. Например, клиент отказался от заказанного серванта по форс-мажорным обстоятельствам. Такой товар можно купить у производителя со скидкой до 50%, ведь он уже планировал его реализовать.

— Дорожать же продолжат товары из-за рубежа, особенно премиальных брендов из Италии и других знаковых стран ЕС. Скорее всего, их будут ввозить в частном порядке, что и приведёт к увеличению цен. Если вообще в текущих реалиях это будет экономически ликвидно, — пояснил Максим Лазовский.

Тренды на мебельный интерьер за последнее время претерпели немало изменений, это касается подавляющего большинства классов и стилистических направлений. В частности, потребители обратили внимание на отечественные мебельные производства, которые развивались, повышая качество и разнообразие ассортимента. Об этом рассказал первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

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По его словам, прямо сейчас снижение цен на стройматериалы усиливает три основные тенденции. Во-первых, это служит дополнительным драйвером для восстановления спроса на рынке, что, несомненно, актуально. Во-вторых, понижение цен на материалы изготовления закономерно снижает цены и на готовую продукцию, что способствует популяризации российских производителей мебели. В-третьих, нынешнее состояние мебельного рынка даёт возможности для запуска новых производств: ниша заполнена не до конца, есть место для новых игроков и в части изготовления, и в части продаж готовой мебели.

— Если говорить об удешевлении конкретных позиций, снижение наблюдается по мебели из ЛДСП и натуральной древесины, поскольку именно эти материалы постепенно возвращаются к нормальным ценовым позициям. Это не только шкафы, стеллажи и полки, но также двери и кухонные гарнитуры, — уточнил Павел Сигал.

Максим Валецкий, сооснователь, председатель совета директоров Mr. Doors, считает, что сегодняшний незначительный откат в ценах — это скорее небольшая коррекция после их стремительного взлёта в начале этого года.

— В долгосрочной перспективе мы не видим устойчивого тренда на снижение цен. Да, сегодня снизилась стоимость сырья, древесины, в частности, за счёт того, что она не идёт на экспорт. Однако в дизайн-проектах сегментов выше среднего, премиуме всё ещё используется очень много импортных материалов, фурнитуры, а они подорожали за счёт изменения логистических цепочек и расходов на финансовые трансакции, — рассказал Максим Валецкий.

Как следует из данных Рослесинфорга, в России в первом полугодии на 14% выросло производство мебели. В первую очередь кухонной. Оно увеличилось почти на 25%. По разным товарным группам здесь разные показатели роста. Больше всего вырос сегмент кухонных шкафов — почти на 41%. Если говорить о мебели для комнат, то тут больше всего выросло производство диванов — на 25,5%. Шкафов стали производить больше почти на 18%. Правда, есть и падение. Оно касается кроватей. Их произвели на 6% меньше.

Фото © Shutterstock Откладывали ли вы покупку мебели в этом году? 0 Да, из-за роста цен Да, но собираюсь возобновить покупки Нет, я покупал мебель в этом году Нет, так как не планировал покупку мебели

Авторы Нина Важдаева