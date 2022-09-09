Надвигается отопительный сезон: Как избежать проблем с батареями, вернуть переплату и получить субсидии на услуги ЖКХ На этой неделе в центральной части России начинается отопительный сезон. Что делать, если не затопили вовремя, как не переплачивать за услуги ЖКХ и вычислить обман недобросовестных коммунальщиков? 8 сентября, 21:40 Обложка © Shutterstock

Отопительный период начинается, если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8 градусов и ниже, и заканчивается, если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8 и выше. Включение и отключение систем теплопотребления осуществляются по графику, согласованному с энергоснабжающей организацией.

— Жильцы должны знать, что есть ГОСТ, устанавливающий температуру отопления в квартирах. Она не может быть ниже 18–20 градусов (20 — для районов Севера). Если температура ниже этой нормы, то квартира не считается отапливаемой. Также есть отдельное регулирование для подачи отопления, при этом управляющая компания может не отвечать за ресурсы, поступающие от теплоэлектростанции, — рассказал юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

Кстати, нормативы для угловых комнат отличаются. Там температура должна быть 20 градусов, а в северных регионах — 22.

Юрист отметил, что для температуры воды, поступающей в многоквартирные дома, также установлены свои нормативы. Даже если управляющая компания не отвечает за эту температуру, она должна контролировать её и отправить жалобу при нарушении нормативов.

— В самом доме на стояках могут образоваться пробки, за устранение которых отвечает управляющая компания и соответствующий персонал. Это касается и протечек. Стоит учитывать, что проблемы могут возникнуть из-за неправильно спаянных труб или батарей. Ответственность в таком случае может быть как на управляющей компании, если речь идёт об общедомовом имуществе, так и на собственниках или жильцах квартиры, если причина, например, в неправильно сделанном ремонте. В целом управляющая компания должна контролировать, в каком состоянии находится оборудование для теплоподачи, в том числе в каждой квартире, и оперативно устранять возникающие проблемы, — рассказал Вадим Ткаченко.

Жильцы чаще всего сталкиваются с проблемой несвоевременной подачи тепла либо с некачественным оказанием коммунальной услуги по отоплению. Что нужно делать, если батареи остаются холодными?

— Необходимо обратиться с заявкой в аварийно-диспетчерскую службу и зафиксировать проблему. Если сотруднику аварийно-диспетчерской службы исполнителя не известны причины нарушения качества коммунальной услуги, то он обязан согласовать с потребителем дату и время проведения соответствующей проверки. При этом работник аварийно-диспетчерской службы обязан немедленно после получения сообщения потребителя уведомить о проблеме ресурсоснабжающую организацию, — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко.

По её словам, время проведения проверки в таких случаях назначается не позднее двух часов с момента получения от потребителя сообщения о нарушении качества коммунальной услуги. Если, конечно, с потребителем не согласовано другое время. По результатам проверки обязательно должен быть составлен соответствующий акт.

— Допустимый перерыв в отоплении может быть не более 24 часов в течение месяца. Причём суммарно. Если же говорить о единовременных перебоях, то полное отключение отопления не может длиться более 16 часов при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 градусов. Если температура от 10 до 12 градусов, то недопустим перерыв более восьми часов, если от восьми до десяти, то менее четырёх часов, — рассказала Сбруи Иващенко.

Юрист обратила внимание, что за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва в отоплении коммунальщики обязаны снизить сумму в квитанции ЖКХ. Причём жильцам нужно учитывать важный момент. Сотрудники управляющей компании могут прийти, формально померить температуру в помещении и показать, что вот всё в норме, хотя на самом деле в помещении будет холоднее. Дело в том, что в разных уголках комнаты температура разная. В ГОСТе чётко прописано, где и когда нужно проводить измерения. Так, термометр нужно установить в центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и обогревающего элемента на 0,5 метра, а также в центре комнаты (точке пересечения диагональных линий помещения) на высоте один метр. При этом измерительные приборы должны соответствовать требованиям стандартов.

Стоит также отметить, что расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг не должны превышать 22% от совокупного дохода семьи. Если они выше, то можно получить субсидию. Она предоставляется, если нет задолженности по оплате ЖКУ за последние три года.

Фото © Shutterstock Возникают ли у вас в доме проблемы с отоплением? 0 Нет, температура всегда оптимальная Да, бывает слишком холодно Да, бывает слишком жарко

Авторы Нина Важдаева