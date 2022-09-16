Очередной приближённый губернатора Коновалова оказался под следствием, похоронив авторитет КПРФ в Хакасии

Видный хакасский коммунист, глава Туимского сельсовета Евгений Кулешов подозревается в использовании должностного положения. По версии следствия, член КПРФ помог избежать наказания приговоренному по ст 264.1 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость) к 160 часам обязательных работ.

В январе 2022 года осужденный обратился к Кулешову и сообщил тому о нежелании батрачить на Туимский сельсовет. Кулешов охотно согласился помочь организовать изготовление подложных табелей учёта рабочего времени, разумеется, за вознаграждение.

"На основании полученных УФСБ России по Республике Хакасия результатов оперативно-разыскной деятельности ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в отношении главы Туимского сельсовета Евгения Кулешова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК России (Злоупотребление должностными полномочиями ). В данный момент проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств совершенного преступления", — сообщили Лайфу в пресс-службе регионального Следкома.

К слову, это уже не первый случай, когда приближённые губернатора Валентина Коновалова оказываются под следствием или становятся фигурантами уголовных дел, связанных с коррупцией или превышением полномочий. По словам блогера и журналиста Михаила Верхотурова, хорошо знающего специфику региона, Хакасия стала "полигоном" для безнаказанности коммунистов.

Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов (крайний справа). Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

"Кулешов в прошлом году был отмечен на республиканском уровне как один из успешных муниципальных чиновников. Собственно говоря, Хакасия стала полигоном для коммунистов и они под прикрытием непонятно кого, может быть, и самого Коновалова, ощущают свою безнаказанность, творят все, что хотят - берут взятки, пилят лес, прикрывают в таких мелких делишках каких-то уголовников. На мой взгляд, творится полный беспредел", — поделился Верхотуров своим мнением с Лайфом.

Эксперт обратил внимание, что последние выборы, которые прошли в минувшие выходные, показали, что у коммунистов как таковой команды уже нет. Если проанализировать кандидатов, которых они выставили на выборы, получается что у них очень короткая "скамейка запасных".

"Теперь мы видим обратную картину, что постепенно сами коммунисты разочаровались в партии. Ядерный электорат отвернулся от них — выборы это и показали. Этот случай стал очередным пятном на репутации КПРФ в Хакасии", — добавил он.

Заместитель председателя ЦК КПРФ, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, губернатор Иркутской области Сергей Левченко и глава Республики Хакасия Валентин Коновалов (слева направо). Фото © ТАСС / Михаил Метцель