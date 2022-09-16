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16 сентября, 10:46

Замглавы администрации Херсонщины заявил, что удар ракетами ВСУ пришёлся на его кабинет

Несколько ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS попали в крыло здания Администрации Херсонской области. Об этом заявил замглавы администрации Кирилл Стремоусов.

"Ко мне прямо в кабинет прилетело около пяти HIMARS. Моё крыло, где я находился, было практически разрушено", — сказал Стремоусов в эфире канала "Россия-1".

Члены Администрации Херсонской области не пострадали в результате ракетного удара ВСУ

Члены Администрации Херсонской области не пострадали в результате ракетного удара ВСУ

Ранее замглавы Херсонской области Екатерина Губарева сообщила о гибели водителя начальника Департамента труда и социальной политики при ракетном ударе ВСУ. Начальника департамента Аллу Бархотнову спас неизвестный мужчина, который помог ей выбраться из-под завалов.

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ТАСС / Максим Тищенко

Артур Лапсаков
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