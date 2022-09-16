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16 сентября, 10:50

В Харьковскую область прибыли офицеры НАТО

Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил о прибытии военных НАТО в Харьковскую область

Кадровые офицеры НАТО прибыли в подконтрольную Киеву часть Харьковской области. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Наши разведорганы выявили прибытие кадровых натовских офицеров в Харьковскую область. Цель их командировки в данный район — организация взаимодействия между иностранными и украинскими подразделениями", — приводит его слова РИА "Новости".

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Светлана Оперук

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