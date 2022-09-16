В Харьковскую область прибыли офицеры НАТО
Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил о прибытии военных НАТО в Харьковскую область
Кадровые офицеры НАТО прибыли в подконтрольную Киеву часть Харьковской области. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Наши разведорганы выявили прибытие кадровых натовских офицеров в Харьковскую область. Цель их командировки в данный район — организация взаимодействия между иностранными и украинскими подразделениями", — приводит его слова РИА "Новости".
Ранее в Херсонской области заявили об иностранных наёмниках у границ региона. По словам главы администрации региона Кирилла Стремоусова, сейчас в Незалежной "фактически создали четвёртый рейх", состоящий из группы нацистов и наёмников, а также силой согнанных с улиц людей, которых используют как живой щит.
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