"Даже сделаю фотографию": Комментатор "Матч ТВ" дал необычное обещание на случай победы "Локомотива" в Кубке России

Комментатор телеканала "Матч ТВ" Константин Генич пообещал отработать эфир в одних лишь трусах, если московский "Локомотив" станет победителем Кубка России в этом сезоне. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Если "Локомотив" выиграет Кубок России в этом сезоне, то я прокомментирую матч в одних трусах — семейках. Как Гари Линекер после чемпионства "Лестера". Даже сделаю фотографию из аппаратной", — заявил Генич.