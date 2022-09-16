"Даже сделаю фотографию": Комментатор "Матч ТВ" дал необычное обещание на случай победы "Локомотива" в Кубке России
Комментатор "Матч ТВ" пообещал отработать в трусах, если "Локомотив" выиграет Кубок России
Комментатор телеканала "Матч ТВ" Константин Генич пообещал отработать эфир в одних лишь трусах, если московский "Локомотив" станет победителем Кубка России в этом сезоне. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"Если "Локомотив" выиграет Кубок России в этом сезоне, то я прокомментирую матч в одних трусах — семейках. Как Гари Линекер после чемпионства "Лестера". Даже сделаю фотографию из аппаратной", — заявил Генич.
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Ранее ведущая "Матч ТВ" Олеся Серёгина пообещала, что если "Локомотив" обыграет "Зенит" с разницей в два мяча, то она придёт на домашний матч "железнодорожников" в одном лишь нижнем белье.