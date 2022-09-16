Пожилым россиянам объяснили, какое давление является идеальным

Давление у пожилых людей должно быть в пределах 130–140 по верхнему показателю. Об этом в беседе с "Москвой 24" заявил кардиолог и заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский.

"Раньше считалось, что чем старше человек, тем давление должно быть более высоким, но со временем это всё пересмотрено. У пожилых считается нормальным давление в пределах 130–140", — отметил он.

Врач добавил, что давление способно меняться в зависимости от времени суток. А ночная и утренняя гипертония может привести к летальному исходу, инсульту или инфаркту во время сна, предупредил Серебрянский. Эксперт посоветовал проконсультироваться со специалистом, чтобы разобраться в причинах повышенного давления. Врач может посоветовать сходить на массаж или прописать необходимые лекарства.

Кардиолог добавил, что при гипертонии возрастает риск кровоизлияния в мозг, то есть инсультов. Кроме того, повышается вероятность возникновения инфаркта миокарда, отёка легких и сердечной недостаточности. Также могут быть тромботические или тромбоэмболические осложнения, заключил эксперт.