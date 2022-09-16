Пожилым россиянам объяснили, какое давление является идеальным
Кардиолог Серебрянский рассказал, каким должно быть давление у пожилых людей
Давление у пожилых людей должно быть в пределах 130–140 по верхнему показателю. Об этом в беседе с "Москвой 24" заявил кардиолог и заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский.
"Раньше считалось, что чем старше человек, тем давление должно быть более высоким, но со временем это всё пересмотрено. У пожилых считается нормальным давление в пределах 130–140", — отметил он.
Врач добавил, что давление способно меняться в зависимости от времени суток. А ночная и утренняя гипертония может привести к летальному исходу, инсульту или инфаркту во время сна, предупредил Серебрянский. Эксперт посоветовал проконсультироваться со специалистом, чтобы разобраться в причинах повышенного давления. Врач может посоветовать сходить на массаж или прописать необходимые лекарства.
Кардиолог добавил, что при гипертонии возрастает риск кровоизлияния в мозг, то есть инсультов. Кроме того, повышается вероятность возникновения инфаркта миокарда, отёка легких и сердечной недостаточности. Также могут быть тромботические или тромбоэмболические осложнения, заключил эксперт.
Ранее врач-кардиолог Юлия Маршинцева заявила, что гипертоники, которые отказываются от поддерживающей терапии, рискуют столкнуться с гипертоническим кризом и даже инсультом. Причиной такого несерьёзного отношения к своему здоровью, как правило, является вера в то, что если давление нормализовалось, то это состояние так и сохранится в будущем.
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