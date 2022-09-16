НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 сентября, 10:58

Пожилым россиянам объяснили, какое давление является идеальным

Кардиолог Серебрянский рассказал, каким должно быть давление у пожилых людей

Давление у пожилых людей должно быть в пределах 130–140 по верхнему показателю. Об этом в беседе с "Москвой 24" заявил кардиолог и заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский.

"Раньше считалось, что чем старше человек, тем давление должно быть более высоким, но со временем это всё пересмотрено. У пожилых считается нормальным давление в пределах 130–140", — отметил он.

Врач добавил, что давление способно меняться в зависимости от времени суток. А ночная и утренняя гипертония может привести к летальному исходу, инсульту или инфаркту во время сна, предупредил Серебрянский. Эксперт посоветовал проконсультироваться со специалистом, чтобы разобраться в причинах повышенного давления. Врач может посоветовать сходить на массаж или прописать необходимые лекарства.

Кардиолог добавил, что при гипертонии возрастает риск кровоизлияния в мозг, то есть инсультов. Кроме того, повышается вероятность возникновения инфаркта миокарда, отёка легких и сердечной недостаточности. Также могут быть тромботические или тромбоэмболические осложнения, заключил эксперт.

Инфаркт вместо йоги: При каких симптомах опасно заниматься спортом

Инфаркт вместо йоги: При каких симптомах опасно заниматься спортом

Ранее врач-кардиолог Юлия Маршинцева заявила, что гипертоники, которые отказываются от поддерживающей терапии, рискуют столкнуться с гипертоническим кризом и даже инсультом. Причиной такого несерьёзного отношения к своему здоровью, как правило, является вера в то, что если давление нормализовалось, то это состояние так и сохранится в будущем.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров