Путин: Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются весьма успешно

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Баку сейчас успешно развиваются. Такое заявление он сделал в ходе встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

Комментируя обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе, Путин отметил, что это не может не беспокоить Москву. В свою очередь, Алиев заявил, что соблюдение режима тишины показывает, что ни у Еревана, ни у Баку не было в планах полномасштабной эскалации. Также президент Азербайджана добавил, что приветствует усилия РФ, направленные на стабилизацию обстановки.