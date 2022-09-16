Путин: Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются весьма успешно
Президент России Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Баку сейчас успешно развиваются. Такое заявление он сделал в ходе встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
Путин на полях саммита ШОС встретился с Алиевым. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"
"Что касается двусторонних отношений, то они развиваются, развиваются весьма успешно, надо это отметить, безусловно", — сказал глава российского государства.
Комментируя обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе, Путин отметил, что это не может не беспокоить Москву. В свою очередь, Алиев заявил, что соблюдение режима тишины показывает, что ни у Еревана, ни у Баку не было в планах полномасштабной эскалации. Также президент Азербайджана добавил, что приветствует усилия РФ, направленные на стабилизацию обстановки.
Напомним, что в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе Армения обратилась в ОДКБ, в результате чего было принято решение направить в регион миссию организации во главе с её генсеком Станиславом Засем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что делегация ОДКБ в страну пока не прибыла.
Кадр из видео Telegram / "Кремль. Новости"