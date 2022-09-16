Путин: Российские операторы получили сигнал о возможности вывоза продукции через Турцию

Российские экспортёры получили сигнал о том, что могут вывозить продовольственную продукцию через Турцию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

"Наши экономоператоры получили соответствующий сигнал о том, что они и нашу продукцию тоже могут вывозить через Турцию. Имея в виду, что Турция является надёжным партнёром", — отметил глава российского государства.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что Анкара сможет обеспечить поставки российской продукции во все страны мира, включая государства Азии, Латинской Америки и Африки. Также российский лидер назвал плотной координацию между РФ и Турцией по международным вопросам.