Путин: Российские операторы получили сигнал о возможности вывоза продукции через Турцию
Российские экспортёры получили сигнал о том, что могут вывозить продовольственную продукцию через Турцию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
"Наши экономоператоры получили соответствующий сигнал о том, что они и нашу продукцию тоже могут вывозить через Турцию. Имея в виду, что Турция является надёжным партнёром", — отметил глава российского государства.
Вместе с тем Путин подчеркнул, что Анкара сможет обеспечить поставки российской продукции во все страны мира, включая государства Азии, Латинской Америки и Африки. Также российский лидер назвал плотной координацию между РФ и Турцией по международным вопросам.
Ранее Путин на встрече с Эрдоганом заявил, что 25% поставок российского газа в Турцию будет оплачиваться в рублях. Лидер РФ также отметил, что поставки по "Турецкому потоку" идут без каких-либо сбоев.
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