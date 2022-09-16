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16 сентября, 15:16

Путин: Российские операторы получили сигнал о возможности вывоза продукции через Турцию

Российские экспортёры получили сигнал о том, что могут вывозить продовольственную продукцию через Турцию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

"Наши экономоператоры получили соответствующий сигнал о том, что они и нашу продукцию тоже могут вывозить через Турцию. Имея в виду, что Турция является надёжным партнёром", — отметил глава российского государства.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что Анкара сможет обеспечить поставки российской продукции во все страны мира, включая государства Азии, Латинской Америки и Африки. Также российский лидер назвал плотной координацию между РФ и Турцией по международным вопросам.

A Haber: Турция обсуждает с Россией дополнительные поставки газа

A Haber: Турция обсуждает с Россией дополнительные поставки газа

Ранее Путин на встрече с Эрдоганом заявил, что 25% поставок российского газа в Турцию будет оплачиваться в рублях. Лидер РФ также отметил, что поставки по "Турецкому потоку" идут без каких-либо сбоев.

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Telegram / Кремль. Новости

Наталья Исакова

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