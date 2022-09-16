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16 сентября, 14:56

Россия внесла в стоп-лист 41 гражданина Австралии, среди которых журналисты и депутаты

Россия вводит запрет на въезд в страну для представителей военно-промышленного комплекса, журналистов и муниципальных депутатов Австралии из-за проводимой странами Запада русофобской кампании. Об этом сообщает МИД РФ.

Всего в списке значится 41 человек. Полный перечень опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Актёрам Шону Пенну и Бену Стиллеру запретили въезд в Россию

Актёрам Шону Пенну и Бену Стиллеру запретили въезд в Россию

Ранее Лайф писал, что Россия внесла в стоп-лист представителей оборонного лобби Британии. Также в перечне 30 руководителей пиар-структур страны, отвечающих за скоординированное продвижение антироссийской информационной повестки.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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