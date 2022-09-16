Россия внесла в стоп-лист 41 гражданина Австралии, среди которых журналисты и депутаты
Россия вводит запрет на въезд в страну для представителей военно-промышленного комплекса, журналистов и муниципальных депутатов Австралии из-за проводимой странами Запада русофобской кампании. Об этом сообщает МИД РФ.
Всего в списке значится 41 человек. Полный перечень опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.
Ранее Лайф писал, что Россия внесла в стоп-лист представителей оборонного лобби Британии. Также в перечне 30 руководителей пиар-структур страны, отвечающих за скоординированное продвижение антироссийской информационной повестки.
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