Россия внесла в стоп-лист 41 гражданина Австралии, среди которых журналисты и депутаты

Россия вводит запрет на въезд в страну для представителей военно-промышленного комплекса, журналистов и муниципальных депутатов Австралии из-за проводимой странами Запада русофобской кампании. Об этом сообщает МИД РФ.

Всего в списке значится 41 человек. Полный перечень опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.