Китаевед объяснил, как России вести себя с КНР, которая становится мировым лидером

Китай в следующие 15–30 лет пройдёт пик величия и побудет мировым лидером, России за это время нужно воссоздать собственную промышленность, производство и науку и выражать КНР безусловную поддержку. Об этом в эфире шоу "Дайте сказать!" рассказал китаевед Николай Вавилов.

Китаевед Вавилов — о развитии отношений РФ и Китая в следующие 15 лет. Видео © LIFE

По его словам, раздробление американского лидерства займёт лет 15, ещё где-то 20 лет будет время абсолютного китайского лидерства. У Пекина будет масса связей в мире и влияние, после чего наступит время переформатирования уже китайского лидерства.

"Исторически ничего такого особенного в том, что Китай будет лидером как минимум Восточной Азии, нет. У нас прекрасные отношения сложились. Мы уже привыкли к соседству с разными крупными восточными державами. Поэтому здесь можно это использовать для того, чтобы свои проблемы решить в Восточной Европе и уже к концу века подойти к каким-то новым раскладам", — сказал Вавилов.

За эти 15 лет нужно подходить к Китаю с абсолютной дружбой и поддержкой, но с прагматичной позицией. Если Китай приходит с производством в Россию, то оно должно помогать отечественному, а не заменять его. РФ нужно воссоздать собственную науку и промышленность, чтобы войти в новую фазу мирового кризиса достаточно сильными.

В новом выпуске шоу "Дайте сказать!" китаевед Николай Вавилов также рассказал, о чём ещё могли договориться главы государств, каковы перспективы энергетического сотрудничества Москвы и Пекина и как Китай помогает нам выстоять в санкционной войне.