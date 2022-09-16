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16 сентября, 12:25
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В США испугались заявления Путина и Си Цзиньпина о едином фронте

WT: Заявление Путина и Си Цзиньпина о едином фронте на мировой арене напугало Вашингтон

Соединённые Штаты напугало заявление президента РФ Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина о едином фронте двух стран на мировой арене, которое было сделано на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Об этом написал обозреватель Билл Герц в статье для The Washington Times.

"Си Цзиньпин и Путин пытаются создать новый миропорядок, который угрожает международной демократии и суверенитету", — приводятся слова сенатора США Марши Блэкберн.

В статье указывается, что капитан Военно-морских сил в отставке и бывший директор разведки Тихоокеанского флота Джим Фанелл счёл, что встреча двух лидеров подчеркнула крепнувший стратегический союз КНР и РФ, который не обещает ничего хорошего Западу. По данным обозревателя, новый альянс пророчит конфронтацию или войну на два фронта против Соединённых Штатов и их союзников. В этом и заключается важное стратегическое влияние. К тому же Вашингтону пора вернуться к стандарту холодной войны, чтобы была возможность вести войну одновременно на "двух театрах".

Путин поблагодарил Си Цзиньпина за сбалансированную позицию по Украине

Путин поблагодарил Си Цзиньпина за сбалансированную позицию по Украине

Ранее Владимир Путин назвал отношения России и КНР удачным внешнеполитическим тандемом. По его словам, обе страны едины во мнении о необходимости формирования многополярного и справедливого миропорядка, основанного на международном праве и важной роли ООН.

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Kremlin.ru

Светлана Оперук

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