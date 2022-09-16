В США испугались заявления Путина и Си Цзиньпина о едином фронте

Соединённые Штаты напугало заявление президента РФ Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина о едином фронте двух стран на мировой арене, которое было сделано на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Об этом написал обозреватель Билл Герц в статье для The Washington Times.

В статье указывается, что капитан Военно-морских сил в отставке и бывший директор разведки Тихоокеанского флота Джим Фанелл счёл, что встреча двух лидеров подчеркнула крепнувший стратегический союз КНР и РФ, который не обещает ничего хорошего Западу. По данным обозревателя, новый альянс пророчит конфронтацию или войну на два фронта против Соединённых Штатов и их союзников. В этом и заключается важное стратегическое влияние. К тому же Вашингтону пора вернуться к стандарту холодной войны, чтобы была возможность вести войну одновременно на "двух театрах".