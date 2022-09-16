Чем чревато частое использование капель для носа

Частое применение капель для носа может привести к проблемам с сердцем. Об этом в беседе с Ura.ru заявила врач-отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко.

"Если человек пользуется каплями больше семи дней и отказаться дальше от них не может, это считается началом зависимости <...> Помимо привыкания капли воздействуют на адреналовые рецепторы, расположенные по всему организму, а значит, и на все сосуды, в том числе головного мозга, а также увеличивается нагрузка на сердце", — рассказала она.

Эксперт уточнила, что при длительном использовании капель для носа органы человека перестают работать в нормальном режиме. Специалист добавила, что зависимость от подобных лекарств может закончиться инсультом. Кроме того, врач заметила, что при частом применении этих препаратов может возникнуть гипертония и развиться варикоз.