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16 сентября, 12:19

Чем чревато частое использование капель для носа

Врач Мальченко: Частое применение капель для носа может негативно сказаться на сердце

Частое применение капель для носа может привести к проблемам с сердцем. Об этом в беседе с Ura.ru заявила врач-отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко.

"Если человек пользуется каплями больше семи дней и отказаться дальше от них не может, это считается началом зависимости <...> Помимо привыкания капли воздействуют на адреналовые рецепторы, расположенные по всему организму, а значит, и на все сосуды, в том числе головного мозга, а также увеличивается нагрузка на сердце", — рассказала она.

Эксперт уточнила, что при длительном использовании капель для носа органы человека перестают работать в нормальном режиме. Специалист добавила, что зависимость от подобных лекарств может закончиться инсультом. Кроме того, врач заметила, что при частом применении этих препаратов может возникнуть гипертония и развиться варикоз.

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Никита Осипов
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