Аксёнов заявил о большом количестве добровольцев для участия в СВО
Крым наращивает работу по привлечению добровольцев для участия в специальной военной операции на Украине, уже есть много желающих. Об этом в телеграм-канале сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
"Наращиваем эту работу. Несколько крупных банковских структур занимаются полностью формированием материальной базы, закупкой экипировки. Все подразделения будут за счёт внебюджетных источников обуты, одеты, обеспечены самым современным вооружением, бронёй, касками, средствами связи, разведки и так далее. Эта работа уже поставлена на поток", — сказал он.
Аксёнов добавил, что ресурсы для этого есть, а также есть понимание, как это делать. При этом уже набралось большое количество добровольцев. По словам главы Крыма, всё зависит от правильной организации процесса.
Напомним, Рамзан Кадыров предложил субъектам РФ не ждать "объявления Кремлём военного положения", а заняться вопросом мобилизации уже сейчас. Так, глава Чечни подчеркнул, что если бы в каждом регионе нашлась хотя бы тысяча добровольцев, то можно было бы собрать "внушительный военный контингент", который ускорил бы достижение целей спецоперации. Его инициативу уже поддержали глава Крыма Сергей Аксёнов и губернатор Курской области Роман Старовойт.
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