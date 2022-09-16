Швейцария приостановила обмен налоговой информацией с Россией

Швейцарские власти временно приостановили автоматический обмен налоговой информацией с Россией. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

"На заседании 16 сентября 2022 года Федеральный совет решил приостановить обмен в сфере налоговой информации с Россией", — говорится в сообщении.

Автоматический обмен информацией о финансовых счетах между Россией и Швейцарией был запущен в октябре 2019 года. Его целью является установление государством своих налоговых резидентов, имеющих счета за рубежом. Затем эти данные используются в налоговом администрировании.