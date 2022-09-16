Депутат Останина: Слушания по теме запрета ЛГБТ- пропаганды пройдут в Госдуме 10 октября

Тема запрета пропаганды ЛГБТ может быть обсуждена на слушаниях в Госдуме уже 10 октября. Об этом сообщила председатель думского Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

"Предварительно предполагается проведение слушаний 10 октября. <…> Если дата будет изменена, то мы поставим в известность. Тема парламентских [слушаний] будет о традиционных семейных ценностях", — сказала парламентарий на пресс-конференции.

Останина также выразила надежду, что депутаты одобрят законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей в первом чтении уже осенью. При этом глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в разговоре с журналистами отметил, что слушания о запрете ЛГБТ-пропаганды запланированы на начало октября.