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Регион
Опубликовано 16 сентября 2022, 14:46

Депутат Останина: Слушания по теме запрета ЛГБТ- пропаганды пройдут в Госдуме 10 октября

Тема запрета пропаганды ЛГБТ может быть обсуждена на слушаниях в Госдуме уже 10 октября. Об этом сообщила председатель думского Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

"Предварительно предполагается проведение слушаний 10 октября. <…> Если дата будет изменена, то мы поставим в известность. Тема парламентских [слушаний] будет о традиционных семейных ценностях", — сказала парламентарий на пресс-конференции.

Останина также выразила надежду, что депутаты одобрят законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей в первом чтении уже осенью. При этом глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в разговоре с журналистами отметил, что слушания о запрете ЛГБТ-пропаганды запланированы на начало октября.

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Ранее Лайф сообщал, что Хинштейн направил в кабмин проект об ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии. Парламентарий напомнил, что на данный момент такая ответственность предусмотрена только за пропаганду нетрадиционных отношений среди детей.

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Наталья Демьянова
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