Политолог рассказал, попросят ли Таджикистан и Киргизия помощи у РФ в разрешении конфликта

Власти Таджикистана и Киргизии отвергают вмешательство в конфликт третьей стороны, в том числе и России. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал эксперт по Среднему Востоку и Центральной Азии, доктор исторических наук Александр Князев.

"Мы неоднократно обращались и к Бишкеку, и к Душанбе с предложением взять на себя функцию некоего арбитра. Тем более это было бы уместно, учитывая, что большинство картографических материалов, которые необходимы при этом урегулировании, связаны с разночтениями в понимании границ со стороны Таджикистана и, соответственно, Киргизии", — сказал он.

При этом, по словам Князева, большинство этих материалов хранятся в российских архивах, поэтому специалисты РФ могли бы конструктивно подойти к этому вопросу. Однако он добавил, что стороны отказались от помощи России ещё в 2020 году.