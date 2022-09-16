Политолог рассказал, попросят ли Таджикистан и Киргизия помощи у РФ в разрешении конфликта
Политолог Князев: Таджикистан и Киргизия отвергают помощь РФ в разрешении конфликта
Власти Таджикистана и Киргизии отвергают вмешательство в конфликт третьей стороны, в том числе и России. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал эксперт по Среднему Востоку и Центральной Азии, доктор исторических наук Александр Князев.
"Мы неоднократно обращались и к Бишкеку, и к Душанбе с предложением взять на себя функцию некоего арбитра. Тем более это было бы уместно, учитывая, что большинство картографических материалов, которые необходимы при этом урегулировании, связаны с разночтениями в понимании границ со стороны Таджикистана и, соответственно, Киргизии", — сказал он.
При этом, по словам Князева, большинство этих материалов хранятся в российских архивах, поэтому специалисты РФ могли бы конструктивно подойти к этому вопросу. Однако он добавил, что стороны отказались от помощи России ещё в 2020 году.
"Таджикская и киргизская стороны, они полностью отрицают возможность какого-либо участия третьей стороны в этом конфликте. Ситуация в принципе тупиковая", — уточнил эксперт.
Напомним, ранее Пограничная служба Киргизии сообщила об обстреле своих пограничников военнослужащими Таджикистана. Атаке подверглось сразу несколько киргизских погранотрядов. Из районов на границе с Таджикистаном в Киргизии, где ведутся боестолкновения между военными двух стран, началась эвакуация мирных жителей. Позднее в ОДКБ призвали прекратить огонь на границе Киргизии и Таджикистана.
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