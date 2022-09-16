Власти Запорожья заявили об обстреле ВСУ береговой линии рядом с ЗАЭС
Рогов: ВСУ ведут артиллерийский обстрел береговой линии рядом с Запорожской АЭС
Удары ВСУ по береговой линии рядом с Запорожской АЭС. Обложка © Telegram-канал Главное в Энергодаре
Вооружённые силы Украины ведут артиллерийский огонь по береговой линии рядом с Запорожской АЭС. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Запорожская АЭС под огнём! Боевики ВСУ открыли артиллерийский огонь по береговой линии в непосредственной близости к Запорожской АЭС", — написал он в телеграм-канале.
Рогов убедительно попросил граждан проследовать в защищённые места и помнить о правилах безопасности при угрозе с воздуха.
Ранее Лайф рассказывал, что в Энергодаре вычислили корректировщика ВСУ из числа сотрудников Запорожской АЭС. По имеющейся информации, он давал информацию за деньги, но затем раскаялся, сказав, что больше такого не повторится.