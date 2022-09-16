Пасечник: Киев терактом в здании Генпрокуратуры ЛНР перешёл все рамки дозволенного

Киев ответственен за организацию теракта, в результате которого погибли генеральный прокурор Луганской Народной Республики и его заместитель. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Взрыв, произошедший в здании Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики, продемонстрировал, что киевский режим перешёл все возможные рамки дозволенного", — написал он в телеграм-канале.