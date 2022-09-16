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16 сентября, 11:23

Пасечник: Киев терактом в здании Генпрокуратуры ЛНР перешёл все рамки дозволенного

Киев ответственен за организацию теракта, в результате которого погибли генеральный прокурор Луганской Народной Республики и его заместитель. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Взрыв, произошедший в здании Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики, продемонстрировал, что киевский режим перешёл все возможные рамки дозволенного", — написал он в телеграм-канале.

По мнению Пасечника, происшествие ещё раз подтверждает, что Украина при её нынешнем руководстве является государством-террористом.

Пасечник подтвердил гибель генпрокурора ЛНР и его заместителя при взрыве в Луганске

Пасечник подтвердил гибель генпрокурора ЛНР и его заместителя при взрыве в Луганске

Напомним, взрыв в здании Генпрокуратуры ЛНР в Луганске прогремел днём 16 сентября. Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, на месте работают аварийные и спасательные службы. В настоящее время правоохранители разыскивают злоумышленников, причастных к совершению убийств. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

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Луганский информационный центр

Артур Лапсаков

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