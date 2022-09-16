Бастрыкин поручил возбудить дело после гибели генпрокурора ЛНР и его заместителя

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели генпрокурора ЛНР Сергея Горенко и его заместителя Екатерины Стегленко. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели генерального прокурора ЛНР Сергея Сергеевича Горенко и его заместителя Екатерины Николаевны Стегленко", — говорится в сообщении.

В ведомстве подтвердили, что в результате произошедшего в здании Генпрокуратуры ЛНР взрыва глава ведомства и его заместитель получили смертельные ранения. По поручению Бастрыкина правоохранители, в частности, установят обстоятельства произошедшего, а также будет дана правовая оценка действиям всех причастных.