В Бердянске убили заммэра по ЖКХ и его жену

В Бердянске убили заместителя руководителя администрации города Олега Бойко и его супругу, которая работала председателем местной избирательной комиссии. Об этом сообщил глава Администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

"Трагическое событие произошло сегодня ночью. Подло были убиты заместитель руководителя Администрации Бердянска Олег Бойко и его жена Людмила, которая работала председателем бердянской избирательной комиссии", — написал он в телеграм-канале.

Балицкий выразил соболезнования родным и близким погибших, а также отметил, что власти обязательно помогут семье. Кроме того, он обратился к исполнителям преступления, назвав их "подлыми и трусливыми убийцами", на руках которых кровь ни в чём не повинных людей.

"Убийство красивой безоружной женщины — сложно представить себе более ублюдский поступок. Эта смерть на вашей совести. Мы найдём всех сволочей, причастных к этому и другим преступлениям против наших граждан. Вы ответите по всей строгости, я вам обещаю", — отметил Балицкий.

Он добавил, что случившееся рождает в нём чувство ярости, но, несмотря на это, он чётко понимает, что регион выбрал правильный путь. Глава администрации подчеркнул, что Запорожье видит, кто является врагом, и осознаёт отношение Киева ко всем, "кто считает себя русским, говорит и думает на русском языке".