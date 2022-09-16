Неудачливые красноярские мошенники пытались развести полицейских на 300 тысяч рублей

Телефонные мошенники в Красноярске случайно позвонили в отделение полиции и потребовали 300 тысяч рублей. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, как преступники попались на уловку правоохранителей.

В рабочее время в пресс-службу отдела полиции "Красноярское" позвонила неизвестная и представилась сотруднице внучкой. Сквозь слёзы она заявила, что стала виновницей ДТП и ей нужно 300 тысяч рублей, чтобы избежать уголовного дела. О звонке сотрудница пресс-службы сообщила в уголовный розыск, при этом продолжив подыгрывать злоумышленникам. После "внучки" трубку взял лжеследователь и стороны договорились о передаче "откупных".

За деньгами по указанному адресу приехал 19-летний курьер, которого задержали на месте. Парень дал признательные показания, из которых стало известно, что он уже посетил жительниц 94 и 85 лет, которые передали ему 200 тысяч рублей. Деньги он перевёл соучастникам, оставив себе небольшую часть. Возбуждено уголовное дело. Парень заключён под стражу.