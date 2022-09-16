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16 сентября, 11:20

Неудачливые красноярские мошенники пытались развести полицейских на 300 тысяч рублей

В Красноярске мошенники случайно позвонили в полицию и потребовали 300 тысяч рублей

<p>Задержание приехавшего за деньгами курьера. Обложка © <a href="https://mvdmedia.ru/news/ofitsialnyy-predstavitel/irina-volk-v-krasnoyarske-telefonnye-moshenniki-sluchayno-nabrali-nomer-politseyskoy-press-sluzhby-z/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"МВД Медиа"</a></p>

Задержание приехавшего за деньгами курьера. Обложка © "МВД Медиа"

Телефонные мошенники в Красноярске случайно позвонили в отделение полиции и потребовали 300 тысяч рублей. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, как преступники попались на уловку правоохранителей.

В рабочее время в пресс-службу отдела полиции "Красноярское" позвонила неизвестная и представилась сотруднице внучкой. Сквозь слёзы она заявила, что стала виновницей ДТП и ей нужно 300 тысяч рублей, чтобы избежать уголовного дела. О звонке сотрудница пресс-службы сообщила в уголовный розыск, при этом продолжив подыгрывать злоумышленникам. После "внучки" трубку взял лжеследователь и стороны договорились о передаче "откупных".

За деньгами по указанному адресу приехал 19-летний курьер, которого задержали на месте. Парень дал признательные показания, из которых стало известно, что он уже посетил жительниц 94 и 85 лет, которые передали ему 200 тысяч рублей. Деньги он перевёл соучастникам, оставив себе небольшую часть. Возбуждено уголовное дело. Парень заключён под стражу.

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Артур Лапсаков

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