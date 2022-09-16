Делегация "Роскосмоса" пропустит астронавтический конгресс в Париже из-за отказа в визах

Делегация "Роскосмоса" не сможет поехать на Международный астронавтический конгресс в Париже из-за отказа в визах большинству участников. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации в беседе с ТАСС.

"Делегация госкорпорации "Роскосмос" не будет принимать участие в Международном астронавтическом конгрессе (IAC) в Париже 18–22 сентября 2022 года, поскольку большинству её участников было отказано в получении приглашений и визовой поддержки", — говорится в сообщении.