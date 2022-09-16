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16 сентября, 11:16

Делегация "Роскосмоса" пропустит астронавтический конгресс в Париже из-за отказа в визах

Делегация "Роскосмоса" не сможет поехать на Международный астронавтический конгресс в Париже из-за отказа в визах большинству участников. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации в беседе с ТАСС.

"Делегация госкорпорации "Роскосмос" не будет принимать участие в Международном астронавтическом конгрессе (IAC) в Париже 18–22 сентября 2022 года, поскольку большинству её участников было отказано в получении приглашений и визовой поддержки", — говорится в сообщении.

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Напомним, с 12 сентября вступило в силу решение Совета ЕС о приостановке действия упрощённого визового режима с Россией. Таким образом, впервые в истории Брюссель ввёл для россиян "усложнённый визовый режим".

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Twitter / "Роскосмос"

Светлана Оперук

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