Вспыхнул как спичка: В Китае за 20 минут сгорел 200-метровый небоскрёб

На место прибыло около 300 пожарных и почти 40 единиц техники. К настоящему времени спасателям удалось сбить пламя на фасаде здания. Количество жертв на данный момент не подсчитано, но может исчисляться несколькими сотнями человек. По данным журналистов, в 42-этажном небоскрёбе хранилось около 35 тонн топлива для серверов.