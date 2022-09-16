Вспыхнул как спичка: В Китае за 20 минут сгорел 200-метровый небоскрёб
В Китае за считаные минуты полностью сгорело 200-метровое здание оператора China Telecom
В Китае за 20 минут полностью сгорел 200-метровый небоскрёб. Пожар произошёл в здании государственного телеком-оператора China Telecom в городе Чанша, сообщает Reuters.
Кадры из Китая, где сгорело здание China Telecom в городе Чанша + кадры внутри небоскрёба. Видео © Twitter / Melonconsumer / PelusiumCap
На место прибыло около 300 пожарных и почти 40 единиц техники. К настоящему времени спасателям удалось сбить пламя на фасаде здания. Количество жертв на данный момент не подсчитано, но может исчисляться несколькими сотнями человек. По данным журналистов, в 42-этажном небоскрёбе хранилось около 35 тонн топлива для серверов.
Ранее Лайф писал, что в пригородах Тбилиси вспыхнули лесные пожары. Стихия одновременно затронула посёлки Цхнети, Цавкиси, Багеби и Напетвреби.
Кадр из видео © Twitter / Melonconsumer