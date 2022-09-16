НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 сентября, 11:27

Вспыхнул как спичка: В Китае за 20 минут сгорел 200-метровый небоскрёб

В Китае за считаные минуты полностью сгорело 200-метровое здание оператора China Telecom

В Китае за 20 минут полностью сгорел 200-метровый небоскрёб. Пожар произошёл в здании государственного телеком-оператора China Telecom в городе Чанша, сообщает Reuters.

Кадры из Китая, где сгорело здание China Telecom в городе Чанша + кадры внутри небоскрёба. Видео © Twitter / Melonconsumer / PelusiumCap

На место прибыло около 300 пожарных и почти 40 единиц техники. К настоящему времени спасателям удалось сбить пламя на фасаде здания. Количество жертв на данный момент не подсчитано, но может исчисляться несколькими сотнями человек. По данным журналистов, в 42-этажном небоскрёбе хранилось около 35 тонн топлива для серверов.

Десятки человек сгорели заживо во вьетнамском баре

Десятки человек сгорели заживо во вьетнамском баре

Ранее Лайф писал, что в пригородах Тбилиси вспыхнули лесные пожары. Стихия одновременно затронула посёлки Цхнети, Цавкиси, Багеби и Напетвреби.

Обложка ©

Кадр из видео © Twitter / Melonconsumer

Наталья Исакова
  • Новости
  • Китай
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров