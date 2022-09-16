Россиян предупредили о негативном влиянии ковида на интимную жизнь

Перенесённый в тяжёлой форме коронавирус может привести к снижению либидо. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявила врач – акушер-гинеколог сети клиник "Атлас", кандидат медицинских наук Ольга Терёхина.

"После тяжёлой формы коронавируса могут появляться симптомы сухости слизистой, а они приводят к болезненности при интимной близости. Эти факторы, конечно, влияют на желание, снижая либидо", — рассказала она.

Эксперт добавила, что ковид способен нарушить работу мочевого пузыря. В таком случае возникает недержание мочи при физических нагрузках, что также снижает либидо и приносит женщине психологический дискомфорт, подчеркнула гинеколог. Кроме того, специалист обратила внимание на то, что побочные эффекты могут появиться и после использования лекарств от коронавируса. Так, кроверазжижающая терапия повышает риск маточных кровотечений, отметила врач.

Терёхина призвала тщательно обследоваться после этой инфекции и не стесняться консультироваться со специалистом по деликатным вопросам. Постковидная реабилитация поможет справиться с любой проблемой, заключила гинеколог.