Тихонов назвал ошибкой решение IBU об отстранении российских биатлонистов
Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в беседе с РИА "Новости" раскритиковал решение Международного союза биатлонистов (IBU) о продлении отстранения россиян от участия в международных турнирах.
"Исполком IBU никак не руководит организацией. Я вообще не общаюсь с ними. Самые лучшие чемпионаты мира у нас проводились. Ну что делать... Отстранили и отстранили. Сейчас в Раубичах проходят соревнования и никаких вопросов нет. <...> С IBU я не согласен", — заявил Тихонов.
Ранее Лайф сообщал, что конгресс IBU продлил отстранение российских биатлонистов от участия в международных стартах под своей эгидой. Напомним, в марте IBU приостановил членство в организации Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона.
ТАСС / Евгений Тумашов