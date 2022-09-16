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16 сентября, 11:39

Тихонов назвал ошибкой решение IBU об отстранении российских биатлонистов

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в беседе с РИА "Новости" раскритиковал решение Международного союза биатлонистов (IBU) о продлении отстранения россиян от участия в международных турнирах.

"Исполком IBU никак не руководит организацией. Я вообще не общаюсь с ними. Самые лучшие чемпионаты мира у нас проводились. Ну что делать... Отстранили и отстранили. Сейчас в Раубичах проходят соревнования и никаких вопросов нет. <...> С IBU я не согласен", — заявил Тихонов.

IBU продлил отстранение российских биатлонистов от международных турниров

IBU продлил отстранение российских биатлонистов от международных турниров

Ранее Лайф сообщал, что конгресс IBU продлил отстранение российских биатлонистов от участия в международных стартах под своей эгидой. Напомним, в марте IBU приостановил членство в организации Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона.

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ТАСС / Евгений Тумашов

Шамиль Гаджиев

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