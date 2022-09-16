Тихонов назвал ошибкой решение IBU об отстранении российских биатлонистов

"Исполком IBU никак не руководит организацией. Я вообще не общаюсь с ними. Самые лучшие чемпионаты мира у нас проводились. Ну что делать... Отстранили и отстранили. Сейчас в Раубичах проходят соревнования и никаких вопросов нет. <...> С IBU я не согласен", — заявил Тихонов.