За распространение карт, где Крым и Курилы не принадлежат РФ, будет грозить арест

Депутаты нижней палаты парламента во главе с председателем думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискарёвым внесли в Госдуму два проекта законов о противодействии экстремизму и защите территориальной целостности России.

"В последнее время мы видим, что активно распространяются карты и другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий нашей страны. <...> Распространение подобных материалов как нарушающих российское законодательство должно пресекаться", — подчеркнул Пискарёв.

Особенно опасно, продолжил он, когда такие карты рассчитаны на детскую аудиторию. Подобные материалы являются частью гибридной войны, которую Запад развязал против России, подчеркнул депутат. По данным пресс-службы Комитета Госдумы по безопасности, в первом законопроекте предлагается внести изменение в статью закона "О противодействии экстремистской деятельности". Согласно документу, в соответствии с поправками экстремистскими материалами также будут называться предназначенные для распространения и публичного демонстрирования картографические и иные документы и изображения, которые оспаривают территориальную целостность России.

Другой проект вносит корреспондирующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ. Так, за распространение карт, оспаривающих территориальную целостность нашей страны, будет грозить штраф или арест до 15 суток. Причём размер первого наказания для юридических лиц может достигать одного миллиона рублей.

"Предлагается также расширить сферу применения данной статьи КоАП и на случаи распространения экстремистских материалов, которые не включены в федеральный список экстремистских материалов, но признаны экстремистскими в соответствии с действующим законодательством", — добавили в Комитете ГД по безопасности.