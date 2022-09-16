"Нашёл здесь смысл жизни": Француз рассказал, почему решил остаться в Донбассе
Переехавший в Донецк француз рассказал, что решил остаться там из-за русского менталитета
Переехавший в Донецк вместе с друзьями француз Франсуа Модеме рассказал, что решил остаться там из-за восхищения русским менталитетом. Этим он поделился в беседе с Ura.ru.
Переехавший в Донецк француз рассказал, что решил остаться там из-за русского менталитета. Видео © Telegram / Ura.ru
"Нас приняли с открытыми руками, и мы решили остаться. Потому что нам нравится менталитет, перспективы и возможность саморазвития. Мы просто здесь нашли смысл жизни и ради чего жить", — подчеркнул Модеме.
Известно, что француз перебрался в Донбасс в 2015 году. Он отметил, что россияне больше похожи на французов, чем сами жители республики. Модеме добавил, что русские очень хотят вести такой же образ жизни, как граждане этой страны в 50-е годы.
У Модеме есть военное образование, он рассказал, что всегда увлекался этой сферой. На данный момент кроме оборонного дела француз поёт в академической филармонии Донецка.
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Telegram / Ura.ru