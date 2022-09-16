Более 81% россиян выразили доверие Путину

81,5% россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, а его деятельность одобряют 78,3%. Соответствующие данные опубликовал Всероссийский центр исследований общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам опроса.

"Показатель одобрения деятельности президента с 5 по 11 сентября 2022 года составил 78,3%. <...> На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,5% респондентов", — указывается в сообщении.

При этом доверяют премьер-министру РФ Михаилу Мишустину 63,3% респондентов, а положительно оценивают его работу 52,5%, деятельность российского правительства — 51,6%. В опросе приняли участие 1600 совершеннолетних респондентов.