Таджикистан и Киргизия договорились о прекращении огня на границе
В Таджикистане заявили о договорённости с Киргизией по прекращению огня на границе
Представители Таджикистана и Киргизии во время проведения переговоров договорились прекратить вооружённый конфликт на границе. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Согдийской области Таджикистана.
"В ходе переговоров стороны договорились объявить о прекращении огня", — указано в сообщении.
В администрации региона уточнили, что в переговорах, которые прошли на КПП Равад, участвовали делегации, возглавляемые главами госкомитетов нацбезопасности Таджикистана и Киргизии Саймумином Ятимовым и Камчыбеком Ташиевым, а также министры внутренних дел двух стран и главы приграничных областей.
Напомним, ранее Пограничная служба Киргизии сообщила об обстреле своих пограничников военнослужащими Таджикистана. Атаке подверглось сразу несколько киргизских погранотрядов. Из районов на границе с Таджикистаном в Киргизии, где ведутся боестолкновения между военными двух стран, началась эвакуация мирных жителей. Позднее в ОДКБ призвали прекратить огонь на границе Киргизии и Таджикистана.
ТАСС / AP / Vladimir Voronin