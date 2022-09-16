Таджикистан и Киргизия договорились о прекращении огня на границе

Представители Таджикистана и Киргизии во время проведения переговоров договорились прекратить вооружённый конфликт на границе. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Согдийской области Таджикистана.

В администрации региона уточнили, что в переговорах, которые прошли на КПП Равад, участвовали делегации, возглавляемые главами госкомитетов нацбезопасности Таджикистана и Киргизии Саймумином Ятимовым и Камчыбеком Ташиевым, а также министры внутренних дел двух стран и главы приграничных областей.