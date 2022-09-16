Лидеры стран ШОС подписали Самаркандскую декларацию по итогам саммита

Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам двухдневного саммита подписали Самаркандскую декларацию и ряд документов. Об этом сообщается на сайте объединения.

В частности, страны подтвердили ненаправленность ШОС против других государств и международных организаций, осудили одностороннее наращивание систем глобальной противоракетной обороны отдельными странами, выступили против попыток вмешательства во внутренние дела государств под предлогом противодействия терроризму, а также заявили о намерении наращивать сотрудничество в области обороны и безопасности и создать единый список террористических и экстремистских организаций.

Всего было подписано около 40 документов, включая комплексный план по реализации договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.