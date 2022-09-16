Число жертв при ударе ВСУ по зданию администрации в центре Херсона увеличилось до трёх

Представитель экстренных служб Херсона сообщил, что количество жертв после удара Вооружённых сил Украины по зданию администрации в центре города увеличилось до трёх человек. Так, погибли водитель министра социальной политики, о котором говорилось ранее, а также двое случайных прохожих.

"Погибли три человека, в том числе двое случайных прохожих", — сказал представитель экстренных служб Херсона в разговоре с журналистами.