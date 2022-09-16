Число жертв при ударе ВСУ по зданию администрации в центре Херсона увеличилось до трёх
Представитель экстренных служб Херсона сообщил, что количество жертв после удара Вооружённых сил Украины по зданию администрации в центре города увеличилось до трёх человек. Так, погибли водитель министра социальной политики, о котором говорилось ранее, а также двое случайных прохожих.
"Погибли три человека, в том числе двое случайных прохожих", — сказал представитель экстренных служб Херсона в разговоре с журналистами.
Ранее сегодня стало известно, что ВСУ нанесли удар по зданию администрации в Херсоне. Замглавы Кирилл Стремоусов заявил, что ракета, в частности, попала в его кабинет. В результате атаки пострадала начальник Департамента труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова, а её водитель погиб. По предварительным данным, украинские войска нанесли не менее пяти ракетных ударов из американской РСЗО HIMARS.
ТАСС / Сергей Мальгавко