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16 сентября, 12:22

Число жертв при ударе ВСУ по зданию администрации в центре Херсона увеличилось до трёх

Представитель экстренных служб Херсона сообщил, что количество жертв после удара Вооружённых сил Украины по зданию администрации в центре города увеличилось до трёх человек. Так, погибли водитель министра социальной политики, о котором говорилось ранее, а также двое случайных прохожих.

"Погибли три человека, в том числе двое случайных прохожих", — сказал представитель экстренных служб Херсона в разговоре с журналистами.

Власти Херсонской области назвали спланированным терактом удар ВСУ по администрации

Власти Херсонской области назвали спланированным терактом удар ВСУ по администрации

Ранее сегодня стало известно, что ВСУ нанесли удар по зданию администрации в Херсоне. Замглавы Кирилл Стремоусов заявил, что ракета, в частности, попала в его кабинет. В результате атаки пострадала начальник Департамента труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова, а её водитель погиб. По предварительным данным, украинские войска нанесли не менее пяти ракетных ударов из американской РСЗО HIMARS.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Наталья Исакова

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