Россиянам рассказали, стоит ли учить китайский язык

В Китае уже начали учить русский язык в большом объёме. При этом россиянам стоит учить китайский язык, чтобы заключать деловые договоры в пользу России. Об этом в эфире шоу "Дайте сказать!" рассказал китаевед Николай Вавилов.

Китаевед Николай Вавилов рассказал, стоит ли учить китайский язык. Видео © Rutube / "Дайте сказать!"

"В Китае русский учат в объёме большом. Несколько десятков вузов учат русский язык, несколько тысяч выпускников стабильно. Я думаю, что даже цифра больше 10 000 в год выпускается с русским языком", — сказал он.

Однако, по словам Вавилова, китайский язык важно учить для того, чтобы заключать сделки на более выгодных для России условиях. Ведь переводчик из Китая, говорящий на русском, будет "перетягивать одеяло" на сторону китайской стороны.

При этом китаевед заметил, что учить этот язык — довольно трудоёмкий процесс. По его словам, зачастую невозможно "знать китайский и заниматься чем-то ещё".

"Это большая нагрузка на нервную систему, в том числе и на мозг. И если вы знаете китайский устно и письменно, то зачастую переводчики больше ничем другим не занимаются", — заметил специалист.

В шоу "Дайте сказать!" Вавилов также рассказал, как будут развиваться отношения России и Китая в следующие 15 лет, станет ли Китай мировым лидером, и обсудил итоги встречи Владимира Путина с Си Цзиньпином. Полный выпуск смотрите на Rutube и YouTube.