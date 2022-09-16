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16 сентября, 14:26

В Самарканде проходят переговоры Путина и Эрдогана

В Самарканде проходят переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Встреча состоялась на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Ожидается, что стороны обсудят эффективность зерновой сделки. Однако, по информации агентства Bloomberg, лидер Турции на встрече с главой российского государства также намерен запросить 25-процентную скидку на газ и согласие на оплату части счетов в турецких лирах.

A Haber: Турция обсуждает с Россией дополнительные поставки газа

A Haber: Турция обсуждает с Россией дополнительные поставки газа

Ранее Эрдоган заявил, что Европа сама виновата в грядущих проблемах из-за сокращения поставок газа из РФ. Он также отметил, что у Анкары нет проблем с голубым топливом, а европейцы, по его словам, "пожинают то, что посеяли".


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Кremlin.ru

Наталья Исакова

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