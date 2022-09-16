В Самарканде проходят переговоры Путина и Эрдогана
В Самарканде проходят переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Встреча состоялась на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Ожидается, что стороны обсудят эффективность зерновой сделки. Однако, по информации агентства Bloomberg, лидер Турции на встрече с главой российского государства также намерен запросить 25-процентную скидку на газ и согласие на оплату части счетов в турецких лирах.
Ранее Эрдоган заявил, что Европа сама виновата в грядущих проблемах из-за сокращения поставок газа из РФ. Он также отметил, что у Анкары нет проблем с голубым топливом, а европейцы, по его словам, "пожинают то, что посеяли".