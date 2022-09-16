Калининградец так сильно любит мёд, что установил в квартире многоэтажки пчелиные ульи

Житель Калининграда установил пчелиные ульи в квартире многоэтажки. Однако такое увлечение мужчины пришлось не по нраву соседям, ведь насекомые залетают и к ним. В результате жильцы пытаются найти управу на любителя мёда, пишет kp.ru.

Пчёлы поселились в одной из квартир многоэтажки в Калининграде. Видео © VK / Янтарный ДЛБ. Калининград

"Сначала улей стоял прямо на подоконнике, потом он перенёс его в квартиру, а окна держит открытыми. В июне мы видели целый рой в районе шестого этажа. Это было что-то!" — поделилась жительница дома Ирина Буда.

Несколько пчёл даже залетали в её квартиру, где их уже ждала смерть. Но это полбеды: однажды одна из полосатых залетела в игрушки годовалого сына Буды и ужалила его в палец. Тогда женщина вызвала скорую и полицию, причём правоохранители на звонок не отреагировали. А на следующий день, продолжила собеседница, её вызвали в службу по делам несовершеннолетних. Тогда женщина рассказала об инциденте и написала заявление, но ей ответили, что помочь ничем не могут. Однажды в квартиру городского пасечника пришла участковая, но, насчитав там два больших улья, мер, однако, никаких не приняла.

"С этим пасечником мы пытались говорить, но на контакт он не идёт. Говорит: "Управу на меня не найдёте. Это моя квартира, я кого хочу, того и держу в ней". Дойдёт до того, что он начнёт разводить кур или козлов. Ему плевать на людей", — считает Буда.

Причём указывается, что сам мужчина в этой квартире с ульями не живёт, а имеет ещё одну жилплощадь в соседнем доме. По словам соседей, пасеку он навещает редко и очень поздно. В связи с такой ситуацией жильцы дома написали жалобы в Россельхознадзор и Министерство регионального контроля и добились ответной реакции. В результате специалисты провели проверку и выдали городскому пчеловоду предписание убрать ульи ввиду того, что устройство пасеки считается ненадлежащим использованием жилого помещения. Теперь мужчина должен привести квартиру в порядок до середины октября. В противном случае на него подадут в суд. При этом сотрудники Россельхознадзора проверяют, не нарушает ли мужчина закон о пчеловодстве.

Однако, по словам Буды, ситуация пока не меняется: пчёлы продолжают летать даже в холода. Женщина уверена, что ульи простоят и в следующем сезоне. Другая жительница дома намерена обратиться в суд, не дожидаясь действий властей.