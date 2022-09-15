Собак этих трёх пород нельзя пускать в кровать ни при каких обстоятельствах

Оказывается, не все породы собак подходят для "постельного режима". Эксперты, составившие рейтинг, оценивали такие параметры, как громкость лая и склонность пса к линьке. И вот он, готовый список из трёх лучших и трёх худших вариантов для тех, кто любит поваляться в обнимку с пёсиком.

Мальтийская болонка

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Если вы — хозяин мальтийской болонки, можете спать спокойно: это лучшая порода, с которой можно делить постель. У этих маленьких собачек выделяется мало слюны и почти не выпадает шерсть, а любовь к лаю и активности эксперты оценили всего в три балла.

Йоркширский терьер

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На втором месте — йоркширский терьер. Хотя у этой породы высокие баллы за громкость лая и активность, такие пушистики крепко спят. А отсутствие линьки и слюнотечения повышает их шансы проваляться всю ночь рядом с вами, не доставив неудобств.

Ши-тцу

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Третью строчку рейтинга лучших пород для совместного сна занимает ши-тцу. У неё по одному баллу за слюнотечение и линьку и три — за лай и энергичность.

Бернский зенненхунд

Фото © Wikimedia Commons / Takashi Hososhima

Бернский зенненхунд — худший вариант для тех, кто любит приглашать собак в постель. У этой породы пять баллов за линьку, по три — за слюнотечение и лай и четыре — за энергичность. Плюс ко всему это довольно крупная собака, так что о комфортном отдыхе в её компании не может быть и речи.

Акита-ину

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Японская акита выглядит как плюшевая игрушка, которую так и хочется заключить в объятия. Но вестись на это не стоит. Эксперты дают ей пять баллов за потерю шерсти и по три — за шумность и энергичность. Слюней у акиты почти нет, но в данном случае это вряд ли можно назвать преимуществом.

Леонбергер

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