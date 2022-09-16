Жительница Омска получила от кондитера торт из пенопласта за 15 тыс. рублей

Жительница Омска планировала порадовать мужа, заказав ему на юбилей большой торт, однако её разочарованию не было предела, когда на празднестве выяснилось, что лакомство наполовину состояло из пенопласта. Об этом сообщает kp.ru.

Для создания торта женщина обратилась к местному популярному кондитеру Владе Сорокиной. В ходе обсуждения они договорились, что итоговый торт будет трёхъярусным, на семь килограммов, а наверху будет фигурка грузовой машинки. За работу омичка заплатила 15 тысяч рублей. При этом цена была бы ещё больше, но кондитер не стала брать три тысячи рублей за фигуру машины, которая, по её словам, ей "не понравилась".

"Перевела остаток — десять тысяч рублей. Это была моя ошибка, что сразу отправила остаток, не посмотрев на торт. Перед тем как вывозить его в зал, я пошла на кухню, где, мягко говоря, офигела. Да, он был трёхъярусным, больших размеров (я ещё подумала, где там семь килограммов, он такой огромный), но машина была никакая, цвет был какой-то грязный, покрытие всё кривое. Думаю, ладно, сами маленько подправили всё, и я ушла готовиться к выносу торта", — написала омичка.

Однако на этом неприятности не закончились. Сначала оказалось, что начинка у торта была не такой, о которой договаривались изначально, а потом и вовсе выяснилось, что два нижних яруса торта были из пенопласта.

"Все гости в шоке! Я в шоке! Не знаю, что делать!" — эмоционально поделилась женщина.