Путин заявил, что 25% поставок российского газа в Турцию будет оплачиваться в рублях
Встреча Путина и Эрдогана в Самарканде. Обложка © Telegram / Кремль. Новости
Президент России Владимир Путин заявил, что 25% поставок российского газа в Турцию будет оплачиваться в рублях. Такое заявление он сделал в ходе встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
"В ближайшее время должна заработать наша договорённость о поставках в Турцию природного газа российского происхождения при оплате 25% этих поставок в российских рублях", — сказал глава российского государства.
В ходе переговоров Путин также поблагодарил Эрдогана за вклад в реализацию зерновой сделки и отметил, что Анкара стала одним из самых надёжных маршрутов поставок российских энергоносителей в Европе. По словам российского лидера, поставки по газопроводу "Турецкий поток" идут без каких-либо сбоев.
Ранее Лайф писал, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен попросить президента РФ Владимира Путина запустить поставки зерна и другого продовольствия из России. Он подчеркнул, что в случае успешной реализации поставок Турция готова объединить усилия и сформировать определённую систему "самым идеальным образом", чтобы зерно и всё необходимое продовольствие также дошло до бедных африканских стран.