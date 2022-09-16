Президент России Владимир Путин заявил, что 25% поставок российского газа в Турцию будет оплачиваться в рублях. Такое заявление он сделал в ходе встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

"В ближайшее время должна заработать наша договорённость о поставках в Турцию природного газа российского происхождения при оплате 25% этих поставок в российских рублях", — сказал глава российского государства.

В ходе переговоров Путин также поблагодарил Эрдогана за вклад в реализацию зерновой сделки и отметил, что Анкара стала одним из самых надёжных маршрутов поставок российских энергоносителей в Европе. По словам российского лидера, поставки по газопроводу "Турецкий поток" идут без каких-либо сбоев.