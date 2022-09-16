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16 сентября, 14:55

Путин заявил, что 25% поставок российского газа в Турцию будет оплачиваться в рублях

<p>Встреча Путина и Эрдогана в Самарканде. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/news_kremlin/737" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кремль. Новости</a></p>

Встреча Путина и Эрдогана в Самарканде. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что 25% поставок российского газа в Турцию будет оплачиваться в рублях. Такое заявление он сделал в ходе встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

"В ближайшее время должна заработать наша договорённость о поставках в Турцию природного газа российского происхождения при оплате 25% этих поставок в российских рублях", — сказал глава российского государства.

В ходе переговоров Путин также поблагодарил Эрдогана за вклад в реализацию зерновой сделки и отметил, что Анкара стала одним из самых надёжных маршрутов поставок российских энергоносителей в Европе. По словам российского лидера, поставки по газопроводу "Турецкий поток" идут без каких-либо сбоев.

A Haber: Турция обсуждает с Россией дополнительные поставки газа

A Haber: Турция обсуждает с Россией дополнительные поставки газа

Ранее Лайф писал, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен попросить президента РФ Владимира Путина запустить поставки зерна и другого продовольствия из России. Он подчеркнул, что в случае успешной реализации поставок Турция готова объединить усилия и сформировать определённую систему "самым идеальным образом", чтобы зерно и всё необходимое продовольствие также дошло до бедных африканских стран.

Наталья Исакова

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