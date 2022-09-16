НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 сентября, 15:14

Депутат Матвейчев отметил растущий авторитет ШОС в мировых делах

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) стала альтернативой "Большой семёрки", только к данной международной площадке выстроилась очередь из желающих присоединиться, в отличие от G7. Об этом в беседе с Лайфом рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев.

"Авторитет ШОС крайне высок сейчас, <...> приезжают не только члены ШОС, но и прибывают другие главы государств — официально приглашённые наблюдатели. Мы видим, что они хотят поучаствовать. По сути, это такой альтернативный полис, альтернатива "Большой семёрки", но только разница в том, что в G7 никто не стремится, а здесь отбоя нет от желающих присоединиться. Члены ШОС объединяют физически больше под собой населения Земли, поэтому потенциал у ШОС ооновский", — сказал политолог.

Вместе с тем он указал, что президент РФ Владимир Путин на двухдневном саммите ШОС в Самарканде был важнейшей фигурой. Пока западная пропаганда тщетно делает из него изгоя, самые могущественные лидеры мира стоят рядом с главой российского государства и жмут ему руку. Также немаловажным событием саммита ШОС Матвейчев назвал заявление о выступлении Москвы и Пекина единым фронтом на мировой арене.

Лидеры стран ШОС подписали Самаркандскую декларацию по итогам саммита

Лидеры стран ШОС подписали Самаркандскую декларацию по итогам саммита

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва приветствует и выступает за скорейшее вступление Ирана в ШОС. Кроме того, страна приветствует предоставление статуса партнёра по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии, а также начало процедуры получения такого же статуса Бахрейном, Кувейтом, Мальдивами, Мьянмой и ОАЭ.

Обложка ©

Kremlin.ru

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров