Депутат Матвейчев отметил растущий авторитет ШОС в мировых делах
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) стала альтернативой "Большой семёрки", только к данной международной площадке выстроилась очередь из желающих присоединиться, в отличие от G7. Об этом в беседе с Лайфом рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев.
"Авторитет ШОС крайне высок сейчас, <...> приезжают не только члены ШОС, но и прибывают другие главы государств — официально приглашённые наблюдатели. Мы видим, что они хотят поучаствовать. По сути, это такой альтернативный полис, альтернатива "Большой семёрки", но только разница в том, что в G7 никто не стремится, а здесь отбоя нет от желающих присоединиться. Члены ШОС объединяют физически больше под собой населения Земли, поэтому потенциал у ШОС ооновский", — сказал политолог.
Вместе с тем он указал, что президент РФ Владимир Путин на двухдневном саммите ШОС в Самарканде был важнейшей фигурой. Пока западная пропаганда тщетно делает из него изгоя, самые могущественные лидеры мира стоят рядом с главой российского государства и жмут ему руку. Также немаловажным событием саммита ШОС Матвейчев назвал заявление о выступлении Москвы и Пекина единым фронтом на мировой арене.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва приветствует и выступает за скорейшее вступление Ирана в ШОС. Кроме того, страна приветствует предоставление статуса партнёра по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии, а также начало процедуры получения такого же статуса Бахрейном, Кувейтом, Мальдивами, Мьянмой и ОАЭ.
Kremlin.ru