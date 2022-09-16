Учёный рассказал, виноват ли человек в разрушении озонового слоя

Эколог Вадим Баранов в беседе с "Тульской службой новостей" рассказал, действительно ли человечество виновато в процессе разрушения озонового слоя Земли, может ли один человек снизить пагубное влияние на его состояние, а также может ли озоновый слой восстанавливаться.

"Не всегда озоновые дыры — это следствие деятельности человека. Есть и естественные процессы, когда эти дыры образуются и затягиваются самостоятельно. Тем не менее человечество, конечно, имеет огромное влияние на утончение озонового слоя, выпуская в атмосферу промышленные выбросы", — объяснил эксперт.

При этом основные дыры образуются за счёт высвобождения метана, который выделяют животные и люди в процессе жизнедеятельности, добавил Баранов. Таким образом, на состояние атмосферы сильно влияет животноводческая отрасль. К тому же метан выделяется из выхлопных газов автомобилей и при выращивании риса.

Однако в мире существуют масштабные программы по снижению пагубного влияния на озоновый слой, уточнил эксперт. Так, ощутимо снизить нагрузку на него помогут современные электродвигатели и модернизированные очистные сооружения. А вот восстановление озонового слоя — это долгий процесс.

"Озоновые дыры могут восстанавливаться в течение 30–40 лет, но пока непонятно, какое соотношение имеет скорость вреда, наносимого от выбросов метана, к скорости регенерации озонового слоя", — заключил эколог.